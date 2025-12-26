Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
12:50 26.12.2025
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков в торговом центре, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
2025
Новости
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков

В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков в торговом центре

Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков в торговом центре, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Сообщение о драке в торговом центре на Лиговском проспекте поступило в полицию Центрального района 25 декабря в 10 часов.
"Прибывшие на место происшествия полицейские драку не застали, однако при просмотре камер видеонаблюдения была выявлена компания из 6 подростков в холле торгового центра, двое из которых били третьего", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по подозрению в причастности к инциденту были доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия трое подростков 15 и 14 лет. После опроса их передали законным представителям. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений в полицию не поступало.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Происшествия Санкт-Петербург Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
