В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков - РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков в торговом центре, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
санкт-петербург
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков в торговом центре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости
. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков в торговом центре, сообщила
пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Сообщение о драке в торговом центре на Лиговском проспекте поступило в полицию Центрального района 25 декабря в 10 часов.
"Прибывшие на место происшествия полицейские драку не застали, однако при просмотре камер видеонаблюдения была выявлена компания из 6 подростков в холле торгового центра, двое из которых били третьего", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по подозрению в причастности к инциденту были доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия трое подростков 15 и 14 лет. После опроса их передали законным представителям. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений в полицию не поступало.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.