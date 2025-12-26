https://ria.ru/20251226/peskov-2064877471.html
В Кремле раскрыли подробности российско-американских контактов
Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:21:00+03:00
2025-12-26T14:21:00+03:00
2025-12-26T14:53:00+03:00
В Кремле раскрыли подробности российско-американских контактов
