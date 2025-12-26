Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли подробности российско-американских контактов
14:21 26.12.2025 (обновлено: 14:53 26.12.2025)
В Кремле раскрыли подробности российско-американских контактов
В Кремле раскрыли подробности российско-американских контактов

Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что контакт представителей администраций России и США состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Ну, я могу сказать, что от администрации (президента России - ред.) - это был Ушаков", - сказал Песков журналистам, добавив, что от Белого дома было несколько собеседников, которые участвовали в контактах между Москвой и Вашингтоном. ​
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС
В миреСШАРоссияЮрий УшаковДмитрий ПесковМоскваВладимир Путин
 
 
