Патрушев примет участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках "Елки желаний" исполнит желания трех мальчиков - подарит туристическую палатку, складной велосипед и реализует мечту побывать в бронетанковом музее в Кубинке.

Так, 8-летний Матвей из Москвы мечтает о туристической палатке. "Матвей, с удовольствием исполню твою мечту, подарю тебе на Новый год палатку и уверен, что летом у тебя появится возможность ее использовать", - сказал Патрушев

Он добавил, что все леса России и "все просторы великой страны" будут открыты для Матвея. Он сможет насладиться природой и попутешествовать вместе с родителями.

А Игорь из Санкт-Петербурга 12 лет мечтает о складном велосипеде. "Игорь, отличная мечта, очень правильное желание… Это тоже, наверное, летний подарок, но подарю я его тебе на Новый год", - отметил вице-премьер.

Кроме того, Патрушев поделился воспоминаниями из детства: "Помню, как на летних каникулах, находясь у бабушки в деревне, с удовольствием катался на велосипеде".

А вот у 15-летнего Дмитрия из Таганрога мечта другая - побывать в бронетанковом музее в городе Кубинка

"Дорогой тезка, с удовольствием твою мечту исполню. Приезжай в Москву, обязательно побываем в Кубинке, побываем в бронетанковом музее", - сообщил вице-премьер.

Он добавил, что это один из самых интересных музеев, посвященных технике. Там представлены различные экспонаты, которых нет больше нигде.