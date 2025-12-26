Рейтинг@Mail.ru
Патрушев примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 26.12.2025
11:45 26.12.2025
Патрушев примет участие в акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках "Елки желаний" исполнит желания трех мальчиков - подарит туристическую палатку, складной велосипед и реализует мечту... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:45:00+03:00
2025-12-26T11:45:00+03:00
общество
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках "Елки желаний" исполнит желания трех мальчиков - подарит туристическую палатку, складной велосипед и реализует мечту побывать в бронетанковом музее в Кубинке.
Так, 8-летний Матвей из Москвы мечтает о туристической палатке. "Матвей, с удовольствием исполню твою мечту, подарю тебе на Новый год палатку и уверен, что летом у тебя появится возможность ее использовать", - сказал Патрушев.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний. 26 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Вчера, 10:29
Он добавил, что все леса России и "все просторы великой страны" будут открыты для Матвея. Он сможет насладиться природой и попутешествовать вместе с родителями.
А Игорь из Санкт-Петербурга 12 лет мечтает о складном велосипеде. "Игорь, отличная мечта, очень правильное желание… Это тоже, наверное, летний подарок, но подарю я его тебе на Новый год", - отметил вице-премьер.
Кроме того, Патрушев поделился воспоминаниями из детства: "Помню, как на летних каникулах, находясь у бабушки в деревне, с удовольствием катался на велосипеде".
А вот у 15-летнего Дмитрия из Таганрога мечта другая - побывать в бронетанковом музее в городе Кубинка.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Дегтярев пообещал детям мастер-класс от Попова в рамках "Елки желаний"
Вчера, 11:12
"Дорогой тезка, с удовольствием твою мечту исполню. Приезжай в Москву, обязательно побываем в Кубинке, побываем в бронетанковом музее", - сообщил вице-премьер.
Он добавил, что это один из самых интересных музеев, посвященных технике. Там представлены различные экспонаты, которых нет больше нигде.
"От себя что хочу еще предложить? На рубеже защиты Москвы во времена Великой Отечественной войны сегодня расположен музей отечественной военной истории. Там, помимо бронетанковой техники, есть еще и артиллерийские системы, есть мотоциклы, есть другая техника, которая, думаю, тоже представит для тебя интерес, если ты увлекаешься военной историей", - поделился Патрушев.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
25 декабря, 15:17
 
