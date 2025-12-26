Рейтинг@Mail.ru
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России - РИА Новости, 26.12.2025
00:39 26.12.2025
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах
россия, казань, нижний новгород
Россия, Казань, Нижний Новгород
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России

РИА Новости: оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБесконтактный валидатор в троллейбусе Новосибирска
Бесконтактный валидатор в троллейбусе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Бесконтактный валидатор в троллейбусе Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
"Проекты… "Зеленый цифровой коридор пассажира"… Результаты проекта… расширение способов и географии применения бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте", - говорится в приложении к документу.
Так, согласно целевым показателям проекта, обозначенным в документе, оплата по геолокации в 2026 году должна заработать в 15 городах, а к 2030 году - в 250 городах.
Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.
