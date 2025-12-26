https://ria.ru/20251226/oplata-2064748096.html
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости
Оплата в транспорте по геолокации должна появиться в 250 городах России
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ
утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
"Проекты… "Зеленый цифровой коридор пассажира"… Результаты проекта… расширение способов и географии применения бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте", - говорится в приложении к документу.
Так, согласно целевым показателям проекта, обозначенным в документе, оплата по геолокации в 2026 году должна заработать в 15 городах, а к 2030 году - в 250 городах.
Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции внедрена в Ярославле
, Ижевске
, Твери
, Казани
, Перми
, Нижнем Новгороде
, Курске
и Костроме
. Идет тестирование в Подмосковье
и Санкт-Петербурге
, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда
.