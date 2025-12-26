Рейтинг@Mail.ru
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко
01:56 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/onischenko-2064752025.html
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко - РИА Новости, 26.12.2025
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, на здоровье граждан это никак не скажется, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 26.12.2025
общество
россия
геннадий онищенко
антон котяков
российская академия наук
российская академия образования
общество, россия, геннадий онищенко, антон котяков, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Антон Котяков, Российская академия наук, Российская академия образования
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко

Онищенко: России пора перейти на шестидневную рабочую неделю

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, на здоровье граждан это никак не скажется, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья - никаких проблем", - сказал Онищенко РИА Новости, отвечая на вопрос, как он оценивает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что по договоренности с работодателем можно ввести любой приемлемый для сторон график работы - и четырехдневную, и шестидневную рабочую неделю.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом
18 декабря, 01:56
 
Общество Россия Геннадий Онищенко Антон Котяков Российская академия наук Российская академия образования
 
 
