11:42 26.12.2025 (обновлено: 13:38 26.12.2025)
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
общество
россия
ярослав нилов
геннадий онищенко
госдума рф
российская академия наук
российская академия образования
россия
общество, россия, ярослав нилов, геннадий онищенко, госдума рф, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Геннадий Онищенко, Госдума РФ, Российская академия наук, Российская академия образования
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели

Нилов: введение 6-дневной рабочей недели в РФ не обсуждается в ГД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея перехода на шестидневную рабочую неделю в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не обсуждается, заявил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что в России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, и на здоровье граждан это никак не скажется.
"Вообще в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта по этой теме нет. Есть законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов в день, о сокращении рабочей пятницы, о сокращении для отдельных категорий: для многодетных, для одиночек и так далее", - сказал Нилов.
Он также отметил, что вводить шестидневную рабочую неделю в России нельзя.
"Это, конечно, является нагрузкой на организм. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет влиять положительно на демографию, это будет влиять положительно на то, чтобы люди меньше болели", - добавил депутат.
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
15 ноября, 01:57
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГеннадий ОнищенкоГосдума РФРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
