План Зеленского сильно отличается от обсуждаемого с США, заявил Рябков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. План Киева по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали", — сказал он в эфире программы "60 минут".

Документ из 20 пунктов накануне распространили украинские СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам Владимир Зеленский. Среди его основных положений — отказ отвести войска при требовании сделать это от России, гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном, а также подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве. Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Без этого, по его словам, никакой договоренности быть не может.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО . Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск