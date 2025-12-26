План Зеленского сильно отличается от обсуждаемого с США, заявил Рябков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. План Киева по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали", — сказал он в эфире программы "60 минут".
Документ из 20 пунктов накануне распространили украинские СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам Владимир Зеленский. Среди его основных положений — отказ отвести войска при требовании сделать это от России, гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном, а также подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве. Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Без этого, по его словам, никакой договоренности быть не может.
Ранее в пятницу представители Москвы и Вашингтона поговорили по телефону по поручению Владимира Путина. С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков, с американской — несколько собеседников из Белого дома. По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.