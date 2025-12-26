Рейтинг@Mail.ru
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов - РИА Новости, 26.12.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:02 26.12.2025
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов - РИА Новости, 26.12.2025
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов
Открытие представительского центра AAOIFI в Казани формирует важную основу для развития отрасли исламских финансов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:02:00+03:00
2025-12-26T19:02:00+03:00
республика татарстан
казань
россия
узбекистан
рустам минниханов
снг
казань
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_121:0:2597:1857_1920x0_80_0_0_955a28441799270a81ed61977de3f269.jpg
1920
1920
true
казань, россия, узбекистан, рустам минниханов, снг
Республика Татарстан, Казань, Россия, Узбекистан, Рустам Минниханов, СНГ
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов

Минниханов: открытие центра AAOIFI формирует основу развития исламских финансов

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Открытие представительского центра AAOIFI в Казани формирует важную основу для развития отрасли исламских финансов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе "Открытие представительского центра AAOIFI. Задачи и роль в развитии исламского финансирования в СНГ".
Мероприятие состоялось в Казани в рамках мероприятий по открытию представительского центра по развитию исламских финансов AAOIFI.
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Представительство организации AAOIFI откроется в Казани в конце декабря
17 декабря, 17:41
Перед началом заседания Минниханов и председатель попечительского совета AAOIFI Ибрагим бен Халифа аль Халифа ознакомились с выставкой, посвященной развитию исламских финансов в регионах России, а также в Узбекистане и Казахстане.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан как современный деловой и интеллектуальный центр, обладающий богатым опытом международного диалога, научного и образовательного сотрудничества, предоставляет благоприятные условия для работы представительства.
"Убежден, центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками для стран СНГ и сопредельных регионов", – приводит пресс-служба раиса республики слова Минниханова.
Он особо отметил вклад центра в развитие человеческого капитала (обучение специалистов, повышение квалификации аудиторов, финансистов и регуляторов), а также формирование профессионального сообщества, ориентированного на высокие международные стандарты и этические принципы ведения бизнеса.
"Мы благодарны руководству AAOIFI и всем партнерам за доверие и конструктивное взаимодействие. Уверен, открытие представительского центра станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества, расширении инвестиционных возможностей и развитии устойчивых финансовых институтов на пространстве СНГ. Желаю представительскому центру успешной работы, реализации намеченных планов и значимых практических результатов", – добавил раис Татарстана.
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
17 декабря, 17:37
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияУзбекистанРустам МиннихановСНГ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
