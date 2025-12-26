Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Открытие представительского центра AAOIFI в Казани формирует важную основу для развития отрасли исламских финансов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе "Открытие представительского центра AAOIFI. Задачи и роль в развитии исламского финансирования в СНГ".

Мероприятие состоялось в Казани в рамках мероприятий по открытию представительского центра по развитию исламских финансов AAOIFI.

Перед началом заседания Минниханов и председатель попечительского совета AAOIFI Ибрагим бен Халифа аль Халифа ознакомились с выставкой, посвященной развитию исламских финансов в регионах России, а также в Узбекистане и Казахстане.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан как современный деловой и интеллектуальный центр, обладающий богатым опытом международного диалога, научного и образовательного сотрудничества, предоставляет благоприятные условия для работы представительства.

"Убежден, центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками для стран СНГ и сопредельных регионов", – приводит пресс-служба раиса республики слова Минниханова.

Он особо отметил вклад центра в развитие человеческого капитала (обучение специалистов, повышение квалификации аудиторов, финансистов и регуляторов), а также формирование профессионального сообщества, ориентированного на высокие международные стандарты и этические принципы ведения бизнеса.