Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов
Открытие представительского центра AAOIFI в Казани формирует важную основу для развития отрасли исламских финансов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на РИА Новости, 26.12.2025
Минниханов: открытие центра AAOIFI помогает развитию исламских финансов
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Открытие представительского центра AAOIFI в Казани формирует важную основу для развития отрасли исламских финансов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на круглом столе "Открытие представительского центра AAOIFI. Задачи и роль в развитии исламского финансирования в СНГ".
Мероприятие состоялось в Казани в рамках мероприятий по открытию представительского центра по развитию исламских финансов AAOIFI.
Перед началом заседания Минниханов и председатель попечительского совета AAOIFI Ибрагим бен Халифа аль Халифа ознакомились с выставкой, посвященной развитию исламских финансов в регионах России, а также в Узбекистане и Казахстане.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан как современный деловой и интеллектуальный центр, обладающий богатым опытом международного диалога, научного и образовательного сотрудничества, предоставляет благоприятные условия для работы представительства.
"Убежден, центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками для стран СНГ и сопредельных регионов", – приводит пресс-служба раиса республики слова Минниханова.
Он особо отметил вклад центра в развитие человеческого капитала (обучение специалистов, повышение квалификации аудиторов, финансистов и регуляторов), а также формирование профессионального сообщества, ориентированного на высокие международные стандарты и этические принципы ведения бизнеса.
"Мы благодарны руководству AAOIFI и всем партнерам за доверие и конструктивное взаимодействие. Уверен, открытие представительского центра станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества, расширении инвестиционных возможностей и развитии устойчивых финансовых институтов на пространстве СНГ. Желаю представительскому центру успешной работы, реализации намеченных планов и значимых практических результатов", – добавил раис Татарстана.