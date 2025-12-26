"Россия с самого начала настаивала на устранении причин конфликта, Украина (Владимира) Зеленского и "коалиция подсвинков, желающих войны" требуют все эти причины сохранить и преумножить, а США ставят во главу угла территориальный вопрос. На данный момент это пока лебедь, рак и щука, которые не в состоянии сдвинуть воз", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".