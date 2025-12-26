Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
10:07 26.12.2025
Зеленский хочет сохранения причин конфликта на Украине, заявил Медведчук
Киевский режим и "коалиция подсвинков" хотят, чтобы причины конфликта на Украине сохранялись и преумножались, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 26.12.2025
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский режим и "коалиция подсвинков" хотят, чтобы причины конфликта на Украине сохранялись и преумножались, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ назвал "европейскими подсвинками" тех, кто включился в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. Позже Путин пояснил, что говорил о неопределенной группе лиц и никого конкретно не имел в виду.
По словам Медведчука, подход сторон к урегулированию на Украине до сих пор не согласован.
"Россия с самого начала настаивала на устранении причин конфликта, Украина (Владимира) Зеленского и "коалиция подсвинков, желающих войны" требуют все эти причины сохранить и преумножить, а США ставят во главу угла территориальный вопрос. На данный момент это пока лебедь, рак и щука, которые не в состоянии сдвинуть воз", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".
По мнению Медведчука, ставить территориальный вопрос во главу угла нерационально: линия фронта все время движется, ВСУ отступают. "Любой ответ (на территориальный вопрос - ред.) ставит кровавого клоуна (Зеленского - ред.) в крайне невыгодное положение", - подчеркнул он. Медведчук указал на то, что теперь Киеву придется, даже при разграничении по линии фронта, пойти на территориальные уступки более значительные, чем те, которые предусматривались в рамках стамбульских договоренностей. "(Это - ред.) показывает бессмысленность всех потуг киевской хунты "занять более сильные позиции на переговорах" и диктовать свои условия России", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
