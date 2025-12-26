МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский режим и "коалиция подсвинков" хотят, чтобы причины конфликта на Украине сохранялись и преумножались, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ назвал "европейскими подсвинками" тех, кто включился в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. Позже Путин пояснил, что говорил о неопределенной группе лиц и никого конкретно не имел в виду.
По словам Медведчука, подход сторон к урегулированию на Украине до сих пор не согласован.
"Россия с самого начала настаивала на устранении причин конфликта, Украина (Владимира) Зеленского и "коалиция подсвинков, желающих войны" требуют все эти причины сохранить и преумножить, а США ставят во главу угла территориальный вопрос. На данный момент это пока лебедь, рак и щука, которые не в состоянии сдвинуть воз", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".
По мнению Медведчука, ставить территориальный вопрос во главу угла нерационально: линия фронта все время движется, ВСУ отступают. "Любой ответ (на территориальный вопрос - ред.) ставит кровавого клоуна (Зеленского - ред.) в крайне невыгодное положение", - подчеркнул он. Медведчук указал на то, что теперь Киеву придется, даже при разграничении по линии фронта, пойти на территориальные уступки более значительные, чем те, которые предусматривались в рамках стамбульских договоренностей. "(Это - ред.) показывает бессмысленность всех потуг киевской хунты "занять более сильные позиции на переговорах" и диктовать свои условия России", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.