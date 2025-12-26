ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Военные ВСУ не стали сниматься в пропагандистском ролике на католическое Рождество, так как они считают себя православными и отмечают праздник в январе, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Накануне католического Рождества заместителям командиров украинских подразделений по воспитательной части было отдано распоряжение совместно с капелланами подготовить отчетный материал по проведению празднования сочельника (украинское название - святвечер)", - рассказал Марочко.
По его словам, в рекомендациях к фото- и видеоматериалам указывался ряд пунктов, которые "должны были показать высокий духовный настрой военнослужащих и положительное отношение к нововведенной дате", но задача украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) была провалена.
"На практике украинские замполиты столкнулись с рядом трудностей, связанных с нежеланием православных участвовать в "шабаше" руководства. Невзирая на серьезное давление, большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос (Владимиром) Зеленским христианского праздника богохульством и отмечают его по григорианскому календарю в январе", - добавил он.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам.