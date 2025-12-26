Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 26.12.2025 (обновлено: 14:39 26.12.2025)
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
Кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области

Силы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Косовцево в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Косовцево в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Косовцево в Запорожской области
За неделю российские бойцы нанесли поражение одной штурмовой и шести механизированным бригадам, четырем штурмовым полкам ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и Нацгвардии, отметили в ведомстве.
Потери украинской армии за этот период составили более 1770 боевиков, танк, 19 ББМ, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
