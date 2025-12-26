https://ria.ru/20251226/kosovtsevo-2064831406.html
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2025
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
Новости
Кадры освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
Силы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области