Косачев заявил о готовности парламентариев к возобновлению диалога с Токио
13:27 26.12.2025 (обновлено: 13:55 26.12.2025)
Косачев заявил о готовности парламентариев к возобновлению диалога с Токио
Косачев заявил о готовности парламентариев к возобновлению диалога с Токио
Российские парламентарии готовы к восстановлению полноценного диалога с законодателями Японии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.12.2025
Косачев заявил о готовности парламентариев к возобновлению диалога с Токио

Косачев: российские парламентарии готовы к возобновлению диалога с Японией

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские парламентарии готовы к восстановлению полноценного диалога с законодателями Японии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В пятницу в Совфеде прошла встреча Косачева и депутата палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки
"Парламентарии России готовы к возобновлению полноценного диалога с японскими коллегами", - сказал Косачев в ходе встречи.
