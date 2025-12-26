Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:45 26.12.2025 (обновлено: 02:31 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/igrok-2064751338.html
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника
Нападающий эквадорского футбольного клуба "Барселона" Фелипе Кайседо может завершить карьеру из-за смерти Марио Пинейды, который погиб в результате вооруженного РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T01:45:00+03:00
2025-12-26T02:31:00+03:00
футбол
спорт
фелипе кайседо
локомотив (москва)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65138/34/651383456_0:148:2435:1518_1920x0_80_0_0_eb5898696bf8168003eb2ecc224c3466.jpg
https://ria.ru/20251220/pineyda-2063456282.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65138/34/651383456_0:0:2435:1827_1920x0_80_0_0_5d22861a6c1fb289e4be4ed0b5296034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фелипе кайседо, локомотив (москва), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Фелипе Кайседо, Локомотив (Москва), Вокруг спорта
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

Экс-игрок "Локомотива" Кайседо может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФутбол. РФПЛ. Матч "Спартак" - "Локомотив"
Футбол. РФПЛ. Матч Спартак - Локомотив - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нападающий эквадорского футбольного клуба "Барселона" Фелипе Кайседо может завершить карьеру из-за смерти Марио Пинейды, который погиб в результате вооруженного нападения.
О смерти Пинейды стало известно 18 декабря. По информации правоохранительных органов, нападение произошло в среду в районе Саманес на севере Гуаякиля. Пинейда, мать футболиста и сопровождавшая их женщина находились возле магазина. В этот момент двое мужчин открыли огонь по ним, после чего скрылись на мотоциклах. Спортсмен и женщина скончались на месте, а мать игрока получила ранения и была госпитализирована. Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста.
«
"Я, скорее всего, завершу карьеру. Я не намерен продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу иметь ничего общего с футболом. Я не останусь в "Барселоне". Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это скорее сердцем, чем разумом", - цитирует слова Кайседо издание Sport Mediaset.
Кайседо 37 лет, ранее он выступал за московский "Локомотив" с 2011 года по 2014 год. В составе "железнодорожников" нападающий сыграл 63 матча и забил 15 мячей. В разные годы Кайседо также играл за швейцарский "Базель", португальский "Спортинг", итальянские "Интер", "Лацио", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, и "Дженоа", английский "Манчестер Сити", испанские "Эспаньол", "Леванте" и "Малагу". Контракт футболиста с эквадорской "Барселоной" истекает 31 декабря.
Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны. На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.
Место убийства футболиста Марио Пинейды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
20 декабря, 01:58
 
ФутболСпортФелипе КайседоЛокомотив (Москва)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала