Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нападающий эквадорского футбольного клуба "Барселона" Фелипе Кайседо может завершить карьеру из-за смерти Марио Пинейды, который погиб в результате вооруженного нападения.
О смерти Пинейды стало известно 18 декабря. По информации правоохранительных органов, нападение произошло в среду в районе Саманес на севере Гуаякиля. Пинейда, мать футболиста и сопровождавшая их женщина находились возле магазина. В этот момент двое мужчин открыли огонь по ним, после чего скрылись на мотоциклах. Спортсмен и женщина скончались на месте, а мать игрока получила ранения и была госпитализирована. Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста.
"Я, скорее всего, завершу карьеру. Я не намерен продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу иметь ничего общего с футболом. Я не останусь в "Барселоне". Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это скорее сердцем, чем разумом", - цитирует слова Кайседо издание Sport Mediaset.
Кайседо 37 лет, ранее он выступал за московский "Локомотив" с 2011 года по 2014 год. В составе "железнодорожников" нападающий сыграл 63 матча и забил 15 мячей. В разные годы Кайседо также играл за швейцарский "Базель", португальский "Спортинг", итальянские "Интер", "Лацио", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, и "Дженоа", английский "Манчестер Сити", испанские "Эспаньол", "Леванте" и "Малагу". Контракт футболиста с эквадорской "Барселоной" истекает 31 декабря.
Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны. На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.