Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064907810.html
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN - РИА Новости, 26.12.2025
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN
Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:21:00+03:00
2025-12-26T15:21:00+03:00
экономика
россия
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059969_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_bf4eb6a370694cddfeb41afedfd2f6e8.jpg
https://ria.ru/20251222/roskomnadzor-2063895625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059969_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_fbf37a985549c444c6f978b5a214a199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон горелкин, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN

Депутат ГД Горелкин: введение новых штрафов за использование VPN не планируется

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума
Государственная Дума - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственная Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал он в своем канале на платформе Max.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря, 16:55
 
ЭкономикаРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала