https://ria.ru/20251226/gosduma-2064907810.html
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN - РИА Новости, 26.12.2025
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN
Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:21:00+03:00
2025-12-26T15:21:00+03:00
2025-12-26T15:21:00+03:00
экономика
россия
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059969_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_bf4eb6a370694cddfeb41afedfd2f6e8.jpg
https://ria.ru/20251222/roskomnadzor-2063895625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059969_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_fbf37a985549c444c6f978b5a214a199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон горелкин, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что не планируют новых штрафов за использование VPN
Депутат ГД Горелкин: введение новых штрафов за использование VPN не планируется