Приговоры руководству Гагаузии усилят антипатию к Кишиневу, считает эксперт

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Судебные приговоры в отношении руководителей Гагаузской автономии могут привести к усилению антипатии гагаузов по отношению к центральным властям Молдавии, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун.

Ранее в пятницу гагаузское издание Gagauzia24 сообщило, что суд Комрата приговорил экс-председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) Дмитрия Константинова к 12 годам колонии. В свою очередь гагаузский портал Nokta пояснил, что Константинова объявят в розыск, поскольку во время оглашения приговора в зале суда его не было. По данным портала, он находится в больнице.

"Усиление давления со стороны центральной власти может стать мобилизующим фактором для жителей Гагаузии . На парламентских выборах текущего года население автономии в подавляющем большинстве уже продемонстрировало протестное голосование против партии "Действие и солидарность". Попытка силовой или административной переделки политического поля автономии может усилить локальную консолидацию на антисистемной основе", — заявил Дирун журналистам, комментируя ситуацию с Константиновым.

Он считает, что этот приговор Константинову связан с запланированными на март выборами в Народное собрание Гагаузии.

"Власти задействовали технологию страха как инструмент давления на региональные элиты и сужения пространства политической автономии. Однако эффективность этой стратегии ограничена спецификой выборов в НСГ, которые проходят по одномандатным округам и зависят прежде всего от личного авторитета кандидатов", - пояснил эксперт.

Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.