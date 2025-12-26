Приговоры руководству Гагаузии усилят антипатию к Кишиневу, считает эксперт

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Судебные приговоры в отношении руководителей Гагаузской автономии могут привести к усилению антипатии гагаузов по отношению к центральным властям Молдавии, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун.
Ранее в пятницу гагаузское издание Gagauzia24 сообщило, что суд Комрата приговорил экс-председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) Дмитрия Константинова к 12 годам колонии. В свою очередь гагаузский портал Nokta пояснил, что Константинова объявят в розыск, поскольку во время оглашения приговора в зале суда его не было. По данным портала, он находится в больнице.
"Усиление давления со стороны центральной власти может стать мобилизующим фактором для жителей Гагаузии. На парламентских выборах текущего года население автономии в подавляющем большинстве уже продемонстрировало протестное голосование против партии "Действие и солидарность". Попытка силовой или административной переделки политического поля автономии может усилить локальную консолидацию на антисистемной основе", — заявил Дирун журналистам, комментируя ситуацию с Константиновым.
Он считает, что этот приговор Константинову связан с запланированными на март выборами в Народное собрание Гагаузии.
"Власти задействовали технологию страха как инструмент давления на региональные элиты и сужения пространства политической автономии. Однако эффективность этой стратегии ограничена спецификой выборов в НСГ, которые проходят по одномандатным округам и зависят прежде всего от личного авторитета кандидатов", - пояснил эксперт.
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны
25 декабря, 16:18
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря, 11:17