ФСБ показала кадры задержания виновного в хищении 2,5 миллиардов рублей - 26.12.2025
20:15 26.12.2025
ФСБ показала кадры задержания виновного в хищении 2,5 миллиардов рублей
ФСБ показала кадры задержания виновного в хищении 2,5 миллиардов рублей
ФСБ показала кадры задержания виновного в хищении 2,5 миллиардов рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания злоумышленника, признанного виновным в организации хищения в 2007-2011 годах денежных средств на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей.
На кадрах видно, как оперативники задерживают злоумышленника. Далее на видео показано вынесение обвинительного приговора экс-чиновнику Минсельхоза РФ Олегу Донских.
