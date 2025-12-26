Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. О штрафах, которые грозят любителям запускать фейерверки, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор отделения общественной организации "Ассоциация юристов России" по Санкт-Петербургу Артемий Семченков.
Он напомнил, что в некоторых регионах запуск пиротехники вовсе запрещен и карается штрафом по местному законодательству. Если такого запрета нет, то важно правильно выбирать место для использования пиротехники и соблюдать инструкцию.
За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если за этим последовал вред чужому имуществу или здоровью — до 50 тысяч рублей. Причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека по статье 218 УК РФ наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Разумеется, придется возместить весь причиненный ущерб.
"Пиротехнику нужно запускать на тех площадках, которые для этого предусмотрены. Таких мест немало, найти их можно на местных сайтах МЧС", — заключил Артемий Семченков.
