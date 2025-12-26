Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк - РИА Новости, 26.12.2025
03:18 26.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк - РИА Новости, 26.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк
О штрафах, которые грозят любителям запускать фейерверки, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор отделения общественной организации "Ассоциация... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:18:00+03:00
2025-12-26T03:18:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
ассоциация юристов россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
санкт-петербург
россия
общество, санкт-петербург, россия, ассоциация юристов россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ассоциация юристов России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Юрист предупредил о штрафах за новогодний фейерверк

Юрист Семченков предупредил о штрафах за нарушение правил запуска фейерверков

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. О штрафах, которые грозят любителям запускать фейерверки, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор отделения общественной организации "Ассоциация юристов России" по Санкт-Петербургу Артемий Семченков.
Он напомнил, что в некоторых регионах запуск пиротехники вовсе запрещен и карается штрафом по местному законодательству. Если такого запрета нет, то важно правильно выбирать место для использования пиротехники и соблюдать инструкцию.
За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если за этим последовал вред чужому имуществу или здоровью — до 50 тысяч рублей. Причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека по статье 218 УК РФ наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Разумеется, придется возместить весь причиненный ущерб.
"Пиротехнику нужно запускать на тех площадках, которые для этого предусмотрены. Таких мест немало, найти их можно на местных сайтах МЧС", — заключил Артемий Семченков.
Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями
4 декабря, 02:17
4 декабря, 02:17
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАссоциация юристов РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
