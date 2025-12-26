Рейтинг@Mail.ru
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/fetisov-2064854139.html
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию
Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх - 2026 страны,... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T13:23:00+03:00
2025-12-26T13:23:00+03:00
вячеслав фетисов
андрей шевченко (футбол)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985036062_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ab15e21bc3c70fc8c98ea7240f25212.jpg
https://ria.ru/20251219/fetisov--2063227336.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985036062_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_32e22bd4751eba5bac71a0e3c267e546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вячеслав фетисов, андрей шевченко (футбол)
Вячеслав Фетисов, Андрей Шевченко (футбол)
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию

Фетисов назвал слова Шевченко про ОИ и Россию на Олимпиаде абсурдом и популизмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх - 2026 страны, которые в конфликте поддерживают Россию, является абсурдным и продиктован определенными политическими амбициями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Шевченко в четверг заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости исключить из участия в Играх-2026 в Италии страны, поддерживающие Россию.
«
"В мире этой проблематикой управляет Международный олимпийский комитет. А на Украине в то же время некоторых ребят, в том числе и (олимпийского чемпиона, многократного чемпиона и рекордсмена мира по прыжкам с шестом) Сергея Бубку, символа страны, сняли с государственной (пожизненной) стипендии. Ничего другого от этих ребят ожидать не приходится", - сказал Фетисов, комментируя слова Шевченко.
"Это популизм. Мы много слышали в последнее время несуразных заявлений спортсменов, которые были высказаны с точки зрения проявления каких-то политических амбиций. Это тоже самое", - добавил собеседник агентства.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам
19 декабря, 13:36
Приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
 
Вячеслав ФетисовАндрей Шевченко (футбол)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала