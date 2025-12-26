https://ria.ru/20251226/fetisov-2064854139.html
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию
вячеслав фетисов
андрей шевченко (футбол)
вячеслав фетисов, андрей шевченко (футбол)
Вячеслав Фетисов, Андрей Шевченко (футбол)
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию
Фетисов назвал слова Шевченко про ОИ и Россию на Олимпиаде абсурдом и популизмом
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх - 2026 страны, которые в конфликте поддерживают Россию, является абсурдным и продиктован определенными политическими амбициями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Шевченко в четверг заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости исключить из участия в Играх-2026 в Италии страны, поддерживающие Россию.
"В мире этой проблематикой управляет Международный олимпийский комитет. А на Украине в то же время некоторых ребят, в том числе и (олимпийского чемпиона, многократного чемпиона и рекордсмена мира по прыжкам с шестом) Сергея Бубку, символа страны, сняли с государственной (пожизненной) стипендии. Ничего другого от этих ребят ожидать не приходится", - сказал Фетисов, комментируя слова Шевченко.
"Это популизм. Мы много слышали в последнее время несуразных заявлений спортсменов, которые были высказаны с точки зрения проявления каких-то политических амбиций. Это тоже самое", - добавил собеседник агентства.
Приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.