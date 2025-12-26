Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию

«

"В мире этой проблематикой управляет Международный олимпийский комитет. А на Украине в то же время некоторых ребят, в том числе и (олимпийского чемпиона, многократного чемпиона и рекордсмена мира по прыжкам с шестом) Сергея Бубку, символа страны, сняли с государственной (пожизненной) стипендии. Ничего другого от этих ребят ожидать не приходится", - сказал Фетисов, комментируя слова Шевченко.