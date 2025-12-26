СМИ: Эстония устроила провокацию против России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В документах эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для AgoraVox.
"В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района (Псковской области — прим. ред.) России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", — сообщается в материале.
По словам автора, это воспринимается как новый этап территориальных претензий, восходящих к Тартускому договору 1920 года, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне в составе Ленинградской области). В 1944 году их вернули РСФСР.
В статье подчеркивается, что предпринимаемые Таллином шаги не принесут никакой пользы.
"Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность", — отмечено в публикации.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.
Документы до сих пор не ратифицированы парламентами обоих государств.
