СМИ: Эстония устроила провокацию против России
13:31 26.12.2025 (обновлено: 13:32 26.12.2025)
СМИ: Эстония устроила провокацию против России
СМИ: Эстония устроила провокацию против России
В документах эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам... РИА Новости, 26.12.2025
СМИ: Эстония устроила провокацию против России

AgoraVox: в паспортах части эстонцев убрали Россию как место рождения

Печоры
Печоры - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Печоры. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В документах эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, теперь указывают место рождения "Эстония" вместо "России", пишет Адам Бернар для AgoraVox.
"В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности. Отныне для выходцев из Печорского района (Псковской области — прим. ред.) России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония", — сообщается в материале.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СМИ: у НАТО уйдут годы на создание системы наблюдения в Балтийском море
24 декабря, 12:49
По словам автора, это воспринимается как новый этап территориальных претензий, восходящих к Тартускому договору 1920 года, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне в составе Ленинградской области). В 1944 году их вернули РСФСР.
В статье подчеркивается, что предпринимаемые Таллином шаги не принесут никакой пользы.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
25 декабря, 18:44
"Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в "стоп-списки" лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность", — отмечено в публикации.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.
Документы до сих пор не ратифицированы парламентами обоих государств.
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией
22 декабря, 22:14
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Россия Сергей Лавров Печорский район Урмас Паэт Псковская область
 
 
