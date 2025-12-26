Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке
05:20 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/epshteyn-2064759689.html
Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T05:20:00+03:00
2025-12-26T05:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
Нью-Йорк (город), США, Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде короны, а также лапти и валенки, свидетельствуют опубликованные фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка, Эпштейн хранил в своем шкафу одежду и обувь из различных стран и культур.
Так, на одной из фотографий показаны несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. Рядом с ними находится пара валенок с черной подошвой и орнаментом в виде красных ромбов. Также на полу присутствовала и другая обувь, включая кожаные тапки в восточном стиле.
На вешалках в том же шкафу висят несколько предметов гардероба, включая длинные черные наряды, похожие на халаты или традиционную восточную одежду.
На верхней полке различимы два головных убора: один в виде игрушечной короны, а второй в форме фуражки из светлой ткани с надписью "Барин" на русском языке.
Фотографии были опубликованы министерством юстиции США в рамках требования закона по делу Эпштейна, утвержденного ранее конгрессом и подписанного американским президентом Дональдом Трампом.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Нью-Йорк (город)СШАФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
