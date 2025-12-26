Рейтинг@Mail.ru
Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю
26.12.2025
Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю
Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю - РИА Новости, 26.12.2025
Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю
Полиция графства Суррей обратится в ФБР за дополнительной информацией о предполагаемых случаях насилия над несовершеннолетними на вечеринках, в посещении... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:16:00+03:00
2025-12-26T01:16:00+03:00
в мире
суррей
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
фбр
суррей
великобритания
в мире, суррей, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii, фбр
В мире, Суррей, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III, ФБР
Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю

Times: Лондон запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю

© AP Photo / Sakchai LalitЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция графства Суррей обратится в ФБР за дополнительной информацией о предполагаемых случаях насилия над несовершеннолетними на вечеринках, в посещении которых подозревают бывшего принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, пишет газета Times.
Поводом для запроса послужила публикация документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых содержатся утверждения о преступлениях якобы с участием экс-принца.
экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: улицу имени экс-принца Эндрю в Северной Ирландии переименуют
25 ноября, 02:16
"После проверки наших систем с использованием имеющейся у нас ограниченной информации мы не обнаружили никаких доказательств того, что об этих обвинениях сообщалось в полицию Суррея. Поэтому мы взаимодействуем с соответствующими ведомствами для получения доступа к подвергшейся цензуре информации", - говорится в заявлении правоохранителей графства.
В одном из документов досье Эпштейна приводятся показания 35-летней женщины, которая утверждала, что, будучи ребенком, подвергалась пыткам электрическим током, в то время как Эндрю и другие мужчины наблюдали за происходящим.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна
23 ноября, 03:03
 
