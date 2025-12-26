Британия запросит у ФБР информацию о вечеринках с участием экс-принца Эндрю

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция графства Суррей обратится в ФБР за дополнительной информацией о предполагаемых случаях насилия над несовершеннолетними на вечеринках, в посещении которых подозревают бывшего принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, пишет газета Times.
Поводом для запроса послужила публикация документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых содержатся утверждения о преступлениях якобы с участием экс-принца.
"После проверки наших систем с использованием имеющейся у нас ограниченной информации мы не обнаружили никаких доказательств того, что об этих обвинениях сообщалось в полицию Суррея. Поэтому мы взаимодействуем с соответствующими ведомствами для получения доступа к подвергшейся цензуре информации", - говорится в заявлении правоохранителей графства.
В одном из документов досье Эпштейна приводятся показания 35-летней женщины, которая утверждала, что, будучи ребенком, подвергалась пыткам электрическим током, в то время как Эндрю и другие мужчины наблюдали за происходящим.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.