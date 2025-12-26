Рейтинг@Mail.ru
18:10 26.12.2025
Скворцова примет участие в акции "Елка желаний"
Скворцова примет участие в акции "Елка желаний"
Скворцова примет участие в акции "Елка желаний"

Вероника Скворцова исполнит мечты четырех детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова присоединилась к акции "Елка желаний", она исполнит желания детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.
"Самые заветные мечты детей со всей страны исполняются благодаря новогодней акции "Елка желаний". Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сняла с волшебной новогодней ёлки три шарика и исполнит желания детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова", - рассказали в ФМБА.
Так, четырехлетний Феликс из Москвы мечтает о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях. Девятилетний Дмитрий из Санкт-Петербурга хочет получить 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Глав ФМБА обещала исполнить их желания.
Также особый подарок ждет сестер Марию и Анастасию из Кирова. Девочки всегда мечтали побывать на Кремлевской новогодней елке. Для старшей сестры, четырнадцатилетней Анастасии, которая мечтает стать врачом-хирургом и помогать военным, Скворцова приготовила отдельный сюрприз.
"Помимо приглашения на Кремлёвскую елку, Анастасия получила из рук руководителя ФМБА белоснежный медицинский халат и шапочку, а также возможность посетить одну из передовых операционных в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, чтобы увидеть работу мечты своими глазами", - добавили в агентстве.
Телефонный разговор Путина с участницей благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на "Елке желаний"
25 декабря, 17:11
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургКировВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
