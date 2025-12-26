https://ria.ru/20251226/elka-2064790226.html
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты четырех детей, в том числе из Донецкой и Запорожской областей. РИА Новости, 26.12.2025
Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер Оверчук исполнит мечты четырех детей в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты четырех детей, в том числе из Донецкой и Запорожской областей.
Оверчук
снял с елки пожелания четырех детей. Так, восьмилетняя Татьяна из Донецкой республики мечтает посетить закулисье цирка. Глеб из Санкт-Петербурга
- ему 16 лет - хочет побывать в роли ведущего выпуска новостей на телевидении. Семнадцатилетняя Анастасия из Запорожской области
мечтает о наборе для большого тенниса, а четырнадцатилетний Федор из Москвы
хочет увидеть работу астрономов.
"Ну что же, пошел выполнять желания", - улыбнувшись, сказал Оверчук.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.