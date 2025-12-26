Рейтинг@Mail.ru
Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
26.12.2025
Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
общество, запорожская область, россия, санкт-петербург, алексей оверчук
Общество, Запорожская область, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Оверчук
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты четырех детей, в том числе из Донецкой и Запорожской областей.
Оверчук снял с елки пожелания четырех детей. Так, восьмилетняя Татьяна из Донецкой республики мечтает посетить закулисье цирка. Глеб из Санкт-Петербурга - ему 16 лет - хочет побывать в роли ведущего выпуска новостей на телевидении. Семнадцатилетняя Анастасия из Запорожской области мечтает о наборе для большого тенниса, а четырнадцатилетний Федор из Москвы хочет увидеть работу астрономов.
"Ну что же, пошел выполнять желания", - улыбнувшись, сказал Оверчук.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.
Телефонный разговор Путина с участницей благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на "Елке желаний"
25 декабря, 17:11
 
Общество Запорожская область Россия Санкт-Петербург Алексей Оверчук
 
 
