Оверчук исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты четырех детей, в том числе из Донецкой и Запорожской областей.

"Ну что же, пошел выполнять желания", - улыбнувшись, сказал Оверчук.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.