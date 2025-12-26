ЕК установила рекорд по числу принятых за год подзаконных актов, пишут СМИ

БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Еврокомиссия издала с января по конец октября уходящего года почти тысячу подзаконных актов в сфере производственной предпринимательской деятельности, установив бюрократический рекорд, пишет газета Bild со ссылкой на доклад немецкого промышленного объединения Gesamtmetall.
"С января по конец октября 2025 года Европейская комиссия приняла 952 так называемых исполнительных правовых акта — это рекорд", - говорится в материале.
Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период было принято 898 таких актов, а в 2023 году — 854.
Как следует из доклада, эта "нормативная лавина" делает производство в Европе все более сложным и дорогим.
Подзаконные акты издаются Еврокомиссией в развитие принятых европейских норм и касаются деятельности бизнеса, например, в них описывается, как в странах ЕС "измерять энергоэффективность бытовой техники и какие данные производители обязаны при этом указывать".
По словам руководителя Gesamtmetall Оливера Цандера, излишнее регулирование и забюрократизированность "все сильнее душат компании". "Это нужно менять. Иначе ЕС скоро будет играть в экономике лишь во второй лиге", - приводит его слова Bild.
Ранее четыре ассоциации ФРГ — федеральное объединение работодателей Германии (BDA), немецкий промышленный союз (BDI), торгово-промышленная палата Германии (DIHK) и центральный союз немецких ремесленников (ZDH) - выступили с заявлением об угрозе международной конкурентоспособности Европейского союза и призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сократить бюрократию.