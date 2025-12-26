https://ria.ru/20251226/donskikh-2064796472.html
Скрывавшийся 12 лет бывший чиновник Минсельхоза Донских получил срок
Липецкий суд приговорил скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских к 13 годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 26.12.2025
