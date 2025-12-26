Рейтинг@Mail.ru
Скрывавшийся 12 лет бывший чиновник Минсельхоза Донских получил срок
10:52 26.12.2025 (обновлено: 19:56 26.12.2025)
Скрывавшийся 12 лет бывший чиновник Минсельхоза Донских получил срок
Липецкий суд приговорил скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских к 13 годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 26.12.2025
2025
происшествия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Происшествия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание экс-главы департамента сельского хозяйства РФ Олега Донских
Задержание экс-главы департамента сельского хозяйства РФ Олега Донских
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Липецкий суд приговорил скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских к 13 годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.
"Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, судом удовлетворены исковые требования потерпевших", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Липецкой области.
В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более 2 миллиардов рублей.
ПроисшествияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
