Дмитриев участвовал в разговоре администраций России и США, пишет Reuters - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 26.12.2025
Дмитриев участвовал в разговоре администраций России и США, пишет Reuters
Дмитриев участвовал в разговоре администраций России и США, пишет Reuters
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам своей поездки в Штаты... РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
майами
кирилл дмитриев
юрий ушаков
дмитрий песков
россия
сша
майами
в мире, россия, сша, майами, кирилл дмитриев, юрий ушаков, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Дмитриев участвовал в разговоре администраций России и США, пишет Reuters

Reuters: Дмитриев участвовал в разговоре администраций России и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам своей поездки в Штаты участвовал в разговоре администраций России и США вместе с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США.
"Спецпосланник Путина Дмитриев участвовал в разговорах с США вместе с помощником Кремля Ушаковым", - говорится в сообщении.
На минувших выходных Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Axios: США направят обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности в Сенат
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМайамиКирилл ДмитриевЮрий УшаковДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
