В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей - РИА Новости, 26.12.2025
14:08 26.12.2025
В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей
В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей
Данные еще 25 детей в возрасте 2-6 лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
дунья миятович
мария захарова
обсе
украина
россия
донецкая народная республика
Новости
В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей

Данные 25 детей внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Данные еще 25 детей в возрасте 2-6 лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце декабря в базу ресурса были внесены данные 57 детей в возрасте 2-11 лет.
Как утверждается на сайте, дети внесены в базу из-за якобы покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также "сознательного нарушения" государственной границы. Среди детей есть граждане Украины, России и Таджикистана.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
