В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Данные еще 25 детей в возрасте 2-6 лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В конце декабря в базу ресурса были внесены данные 57 детей в возрасте 2-11 лет.

Таджикистана. Как утверждается на сайте, дети внесены в базу из-за якобы покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины , а также "сознательного нарушения" государственной границы. Среди детей есть граждане Украины, России

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.