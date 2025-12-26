В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Данные еще 25 детей в возрасте 2-6 лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце декабря в базу ресурса были внесены данные 57 детей в возрасте 2-11 лет.
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
Как утверждается на сайте, дети внесены в базу из-за якобы покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также "сознательного нарушения" государственной границы. Среди детей есть граждане Украины, России и Таджикистана.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.