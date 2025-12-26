Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
00:46 26.12.2025
В Черногории надеются сохранить безвиз с Россией до вступления в ЕС
В Черногории надеются сохранить безвиз с Россией до вступления в ЕС
Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж надеется, что страна сохранит безвиз с РФ до вступления в ЕС или даже после. РИА Новости, 26.12.2025
В Черногории надеются сохранить безвиз с Россией до вступления в ЕС

Вице-спикер парламента Камадж надеется, что Черногория сохранит безвиз с Россией

CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. / Которская бухта, Черногория
Которская бухта, Черногория - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. /
Которская бухта, Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж надеется, что страна сохранит безвиз с РФ до вступления в ЕС или даже после.
"Черногория сейчас активизирует свои усилия по вступлению в ЕС в качестве 28-го члена к 2028 году. Фундаментальное требование этого процесса — полное приведение нашей визовой политики в соответствие со стандартами ЕС. Премьер-министр Милойко Спайич недавно подтвердил, что правительство готово уделять приоритетное внимание этим требованиям ЕС, что делает весьма вероятным введение или полное внедрение более строгих визовых правил для российских граждан в 2026 году. Но это не означает, что нам необходимо вводить визовый режим до вступления в ЕС. Надеюсь, что в этом не будет необходимости даже тогда", - сказал он "Известиям".
Черногорский премьер Милойко Спайич заявил в середине октября в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что его страна станет следующим новым членом Евросоюза.
Посольство Черногории в РФ в конце ноября сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Черногория пока не планирует вводить визы для россиян
29 октября, 14:39
 
