На Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА
На Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА
Об опасности атаки БПЛА на Северном Кавказе предупредило главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:31:00+03:00
На территории Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА