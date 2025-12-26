Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, не одобряют - 19,7% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,2% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - ЛДПР, 8,8% - КПРФ, 7,7% - партию "Новые люди", 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-21 декабря 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
