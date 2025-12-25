Рейтинг@Mail.ru
22:28 25.12.2025
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов
Житель турецкого города Сакарья перевел мошенникам 2,5 миллиона лир (более 58 тысяч долларов), поверив фальшивому видео с президентом Реджепом Тайипом... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:28:00+03:00
2025-12-25T22:28:00+03:00
Новости
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов

GZT: житель Турции перевел мошенникам $58 тысяч, поверив ИИ-видео с Эрдоганом

СТАМБУЛ, 25 дек – РИА Новости. Житель турецкого города Сакарья перевел мошенникам 2,5 миллиона лир (более 58 тысяч долларов), поверив фальшивому видео с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, якобы призывающим получить быстрый доход от инвестиций, сообщил портал GZT.
Отмечается, что 56-летний Ирфан Сезгин увидел в одной из социальных сетей видео с якобы Эрдоганом, описывающим "самый надежный способ инвестиций в Турции". На экране демонстрировались постоянно растущие показатели "ежемесячной прибыли".
Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон
18 декабря, 15:04
Сезгин позвонил по указанному в видео телефонному номеру и, получив указания, отправил деньги.
"Сначала я отправил 104 тысячи лир, потом они позвонили и сказали, что нужно отправить еще 250 тысяч, что они смогут снять блокировку со счета и вернуть мне деньги. В итоге из-за них я оказался в долгах, отправил в общей сложности 2,5 миллиона лир. После этого мошенники перестали мне отвечать", - рассказал Сезгин, видео его комментария публикует портал. Мошенники представлялись сотрудниками крупной оборонной корпорации Baykar и нефтяной корпорации TPAO.
Мужчина, узнавший, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта, обратился в прокуратуру с жалобой на мошенников.
"Подобными видео они пытаются опорочить нашего президента. После этих событий я был госпитализирован, у жены-инвалида начались панические атаки, от меня отвернулись дети и родственники, вся жизнь пошла под откос", - сказал Сезгин.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах
7 декабря, 04:25
 
