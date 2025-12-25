https://ria.ru/20251225/zhitel-2064736089.html
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов
СТАМБУЛ, 25 дек – РИА Новости.
Житель турецкого города Сакарья перевел мошенникам 2,5 миллиона лир (более 58 тысяч долларов), поверив фальшивому видео с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, якобы призывающим получить быстрый доход от инвестиций, сообщил портал GZT
.
Отмечается, что 56-летний Ирфан Сезгин увидел в одной из социальных сетей видео с якобы Эрдоганом
, описывающим "самый надежный способ инвестиций в Турции". На экране демонстрировались постоянно растущие показатели "ежемесячной прибыли".
Сезгин позвонил по указанному в видео телефонному номеру и, получив указания, отправил деньги.
"Сначала я отправил 104 тысячи лир, потом они позвонили и сказали, что нужно отправить еще 250 тысяч, что они смогут снять блокировку со счета и вернуть мне деньги. В итоге из-за них я оказался в долгах, отправил в общей сложности 2,5 миллиона лир. После этого мошенники перестали мне отвечать", - рассказал Сезгин, видео его комментария публикует портал. Мошенники представлялись сотрудниками крупной оборонной корпорации Baykar и нефтяной корпорации TPAO.
Мужчина, узнавший, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта, обратился в прокуратуру с жалобой на мошенников.
"Подобными видео они пытаются опорочить нашего президента. После этих событий я был госпитализирован, у жены-инвалида начались панические атаки, от меня отвернулись дети и родственники, вся жизнь пошла под откос", - сказал Сезгин.