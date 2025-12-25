Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов

"Сначала я отправил 104 тысячи лир, потом они позвонили и сказали, что нужно отправить еще 250 тысяч, что они смогут снять блокировку со счета и вернуть мне деньги. В итоге из-за них я оказался в долгах, отправил в общей сложности 2,5 миллиона лир. После этого мошенники перестали мне отвечать", - рассказал Сезгин, видео его комментария публикует портал. Мошенники представлялись сотрудниками крупной оборонной корпорации Baykar и нефтяной корпорации TPAO.