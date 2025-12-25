Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами
14:01 25.12.2025
"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" вошли в первую сотню клубов с самыми дорогостоящими составами по версии портала Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
англия, испания, франция
Футбол, Англия, Испания, Франция
"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами

Transfermarkt: "Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 самых дорогих клубов мира

© Соцсети ФК "Зенит"Футболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети ФК "Зенит"
Футболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" вошли в первую сотню клубов с самыми дорогостоящими составами по версии портала Transfermarkt.
"Зенит" расположился на 69-м месте (174,9 млн евро), "Спартак" идет 97-м (131,5 млн).
В первую десятку вошли: 1. "Реал" (Испания; 1,38 млрд), 2. "Арсенал" (Англия; 1,29 млрд), 3. "Манчестер Сити" (Англия; 1,19 млрд), 4. "Пари Сен-Жермен" (Франция; 1,19 млрд), 5. "Челси" (Англия; 1,18 млрд), 6. "Барселона" (Испания; 1,12 млрд), 7. "Ливерпуль" (Англия; 1,04 млрд), 8. "Бавария" (Германия; 980,6 млн), 9. "Тоттенхэм" (Англия; 878,5 млн), 10. "Манчестер Юнайтед" (Англия; 719,1 млн).
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обновлен список самых дорогих футболистов РПЛ
16 декабря, 16:37
 
ФутболАнглияИспанияФранция
 
