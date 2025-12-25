МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Главе киевского режима грозит очередной удар. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит новые разоблачения в высших эшелонах власти. Некоторые высокопоставленные чиновники уже обратились за помощью к США. Что происходит на Банковой — в материале РИА Новости.

Ответственный за все

В 2019-м Зеленский шел в президенты, обещая избавить Украину от кумовства и коррупции. Но одним из первых указов назначил на высокие государственные посты пятнадцать человек, связанных с его студией "Квартал 95".

И теперь ему это вышло боком. Британская Times отмечает: последние коррупционные скандалы могут стоить Зеленскому власти.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 59% украинцев считают его ответственным за преступления Тимура Миндича. Рейтинг правительства продолжает падать. По опросам Центра Разумкова, уровень недоверия к кабмину достиг 72,8%, а власти в целом — 76,7%.

Избавление от Андрея Ермака мало помогло. К тому же некоторые депутаты Рады полагают, что экс-глава офиса Зеленского частично восстанавливает свое влияние на Банковой. По крайней мере, советник Ермака Сергей Лещенко сообщил о сохранении должностей за собой и Михаилом Подоляком.

Сам Ермак вроде бы отправился на фронт. Однако украинские СМИ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, утверждают, что в армии он не числится. Внешняя разведка также это опровергает.

"Относительно его службы у меня информации нет. Он ко мне не обращался", — сказал брат экс-чиновника Денис, которого ранее подозревали в лоббировании назначений на госдолжности через офис Зеленского.

По словам недавно освобожденного из-под стражи сотрудника НАБУ Руслана Магомедрасулова, случай Ермака — "отдельная история". Есть серьезные вещественные доказательства против него, и детектив надеется на доведение дела до конца. То есть как минимум до официального обвинения и суда.

Кольцо сжимается

НАБУ пообещало опубликовать новые аудиозаписи. СМИ пишут, что компромат касается "ближайшего окружения Зеленского". Вероятно, не обойдется без прослушки, которую антикоррупционные органы два года вели в офисе нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя, близкого к другу главы киевского режима Сергею Шефиру.

Паузу в разоблачениях многие киевские деятели восприняли как сигнал отказа от ударов по политической системе, выстроенной при Ермаке. Похоже, они ошиблись.

Те, кто имеет прямое отношение к "Слуге народа", задумались о печальных перспективах. Возможно, поэтому у фракции в последние дни постоянно не хватает голосов для принятия совместных решений. Единство партии Зеленского окончательно подорвано.

Также, по информации украинского издания "Зеркало недели", бывший министр обороны, ныне секретарь СНБО Рустем Умеров просил у главы ФБР Кэша Пателя защитить его от преследований за коррупцию и не оказывать "экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ". Якобы их последняя встреча была организована через "турецкие каналы Умерова".

Ранее депутаты фракции "Европейской солидарности" утверждали, что антикоррупционные органы готовят против него дело за хищения.

"Вряд ли сейчас стоит ожидать сенсационных новостей, их и так было достаточно много. Впрочем, продолжающиеся расследования, вполне возможно, финализируются теми или иными судебными приговорами", — прокомментировал ситуацию в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Перетягивание каната

До сих пор не все на Украине признают проблему. Так, глава ГУР Кирилл Буданов* уверяет, что "ситуация стабильна", ведь взятки, присвоения средств и откаты "есть в большинстве стран".

В Европе с ним не согласны. Различные схемы "Укрэнерго" "истощали ресурсы каждого", в том числе помощь, которая, "вероятно, была присвоена", сказал один из брюссельских чиновников на правах анонимности американским журналистам.

Магомедрасулов уточнил: изначально антикоррупционные органы занимались Минобороны и деятельностью Миндича в целом. "Укрэнерго" подключили позднее, когда накопились улики.

Он думает, что опальный бизнесмен и партнер Зеленского едва ли мог быть "ключевой фигурой в реализации всех этих проектов". В НАБУ хотели бы посадить на скамью подсудимых высшее киевское руководство, но понимают, что суд примет не все собранные доказательства.

У Запада же есть основания требовать от Киева гораздо больше, чем усиления борьбы с коррупцией. Слишком много стрелок указывают на главу режима.

"Его могли бы вынудить уйти в отставку. Но пока от этого воздерживаются", — отмечает Денисов.

Тем не менее положение главы киевского режима сильно пошатнулось — в том числе во внешней политике.

"С помощью скандала Запад, образно выражаясь, тренирует и дрессирует Зеленского. Направляет его в нужное русло", — указывает политолог Александр Дудчак.

И добавляет: на фоне отставок и обвинений глава режима пытается казаться более сговорчивым и даже соглашается на выборы до завершения конфликта. Впрочем, идя на уступки западным партнерам, Киев по-прежнему саботирует урегулирование, продолжая играть в "перетягивание каната".