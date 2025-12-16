В Раде заявили о восстановлении влияния Ермака в администрации Зеленского

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак постепенно начал восстанавливать свое влияние в администрации Зеленского после увольнения, утверждает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Ранее Гончаренко* писал, что Ермак возобновил общение с Зеленским после отставки с поста главы его офиса из-за масштабного коррупционного скандала, депутат не исключал того, что экс-глава офиса может вернуться в политику.
"Конечно, он не имеет такого влияния, которое было, но понемногу начинает восстанавливать (влияние - ред.). Об этом можно судить и по активным слухам об увольнении (замглавы офиса Зеленского Олега – ред.) Татарова, которого Ермак считает виновным в своем увольнении", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Также, по словам депутата, Ермак практически каждый день ездит в резиденцию Зеленского.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
