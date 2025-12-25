Рейтинг@Mail.ru
16:19 25.12.2025 (обновлено: 16:20 25.12.2025)
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам
россия
москва
мария захарова
владимир путин
россия, москва, мария захарова, владимир путин
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ шутливо позавидовала иностранным журналистам, которые отправятся в предновогодний пресс-тур на современное производство в Москве.
"Вот, наверное, тот случай, когда я действительно завидую иностранным журналистам. Мне кажется, будет очень интересно, потому что в рамках пресс-тура у них есть уникальная возможность посетить современное производство в Москве и увидеть технологические процессы напрямую", - сказала Захарова на брифинге.
Она рассказала, что 26 декабря акционерное общество "Российский экспортный центр" совместно с "Московским экспортным центром" организовывают предновогодний пресс-тур для представителей зарубежных СМИ, он направлен на поддержку российских экспортеров под брендом "Сделано в России".
"Я уверена, что вы из первых рук получите не только информацию, но, наверное, еще и подарки. Хотя чего я завидую? Мне вчера тоже подарили, кстати говоря, ту самую лаковую миниатюрную живопись", - добавила представитель МИД.
Накануне президент России Владимир Путин подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком
