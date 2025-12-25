https://ria.ru/20251225/zaharova-2064660285.html
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам
Официальный представитель МИД РФ шутливо позавидовала иностранным журналистам, которые отправятся в предновогодний пресс-тур на современное производство в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:19:00+03:00
2025-12-25T16:19:00+03:00
2025-12-25T16:20:00+03:00
россия
москва
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603032256_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_15a3b375b2590640aaad6937b33f5773.jpg
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064573767.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603032256_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_e435d68bb3d83b69f8aefff976886dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мария захарова, владимир путин
Россия, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам
Захарова шутя позавидовала, что иностранную прессу повезут на пресс-тур в Москве
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ шутливо позавидовала иностранным журналистам, которые отправятся в предновогодний пресс-тур на современное производство в Москве.
"Вот, наверное, тот случай, когда я действительно завидую иностранным журналистам. Мне кажется, будет очень интересно, потому что в рамках пресс-тура у них есть уникальная возможность посетить современное производство в Москве
и увидеть технологические процессы напрямую", - сказала Захарова
на брифинге.
Она рассказала, что 26 декабря акционерное общество "Российский экспортный центр" совместно с "Московским экспортным центром" организовывают предновогодний пресс-тур для представителей зарубежных СМИ, он направлен на поддержку российских экспортеров под брендом "Сделано в России".
"Я уверена, что вы из первых рук получите не только информацию, но, наверное, еще и подарки. Хотя чего я завидую? Мне вчера тоже подарили, кстати говоря, ту самую лаковую миниатюрную живопись", - добавила представитель МИД.
Накануне президент России Владимир Путин
подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца
, Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.