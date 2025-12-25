Захарова пошутила, что завидует иностранным журналистам

Она рассказала, что 26 декабря акционерное общество "Российский экспортный центр" совместно с "Московским экспортным центром" организовывают предновогодний пресс-тур для представителей зарубежных СМИ, он направлен на поддержку российских экспортеров под брендом "Сделано в России".

"Я уверена, что вы из первых рук получите не только информацию, но, наверное, еще и подарки. Хотя чего я завидую? Мне вчера тоже подарили, кстати говоря, ту самую лаковую миниатюрную живопись", - добавила представитель МИД.