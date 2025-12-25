Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/zaes-2064489405.html
Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции
Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции - РИА Новости, 25.12.2025
Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции
Обстановка на Запорожской АЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы станции со стороны ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T03:17:00+03:00
2025-12-25T03:17:00+03:00
энергодар
россия
днепр (река)
рафаэль гросси
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064317825.html
https://ria.ru/20251223/zaes-2064140627.html
энергодар
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, днепр (река), рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
Энергодар, Россия, Днепр (река), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции

Глава ЗАЭС Черничук: обстановка на станции контролируемая, несмотря на обстрелы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы станции со стороны ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Несмотря на то, что эти обстрелы продолжаются уже не один год, обстановка на станции вполне контролируемая, рабочая", - сказал Черничук.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украина хочет контролировать ЗАЭС без участия России
24 декабря, 12:40
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев
23 декабря, 17:10
 
ЭнергодарРоссияДнепр (река)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала