Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы станции со стороны ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Несмотря на то, что эти обстрелы продолжаются уже не один год, обстановка на станции вполне контролируемая, рабочая", - сказал Черничук.