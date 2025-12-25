Обстановка на ЗАЭС контролируемая, сообщил директор станции

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС контролируемая, несмотря на периодические обстрелы станции со стороны ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Несмотря на то, что эти обстрелы продолжаются уже не один год, обстановка на станции вполне контролируемая, рабочая", - сказал Черничук.
Украина хочет контролировать ЗАЭС без участия России
24 декабря, 12:40
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.