Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Отсутствие представителей ЮАР на первой встрече G20 под председательством США стало резонансным, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Южно-Африканская Республика действительно не приглашена в этом году не только на саммит, но и к работе в "Группе двадцати". Вопрос был достаточно резонансным", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что американское правительство не будет направлять ЮАР приглашение участвовать в "Группе двадцати" во время председательства США. Он обвинил Южно-Африканскую Республику в расизме по отношению к гражданам-африканерам и отметил, что ЮАР якобы фокусировалась в ходе своего председательства на вопросах изменения климата, разнообразия, инклюзивности и зависимости африканских стран от внешней помощи, игнорируя при этом запросы и мнение США.