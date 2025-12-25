Рейтинг@Mail.ru
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России
05:23 25.12.2025
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России
сша, юар, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, марко рубио
США, ЮАР, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Марко Рубио
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России

Шерпа Лукаш: отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Отсутствие представителей ЮАР на первой встрече G20 под председательством США стало резонансным, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Южно-Африканская Республика действительно не приглашена в этом году не только на саммит, но и к работе в "Группе двадцати". Вопрос был достаточно резонансным", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что американское правительство не будет направлять ЮАР приглашение участвовать в "Группе двадцати" во время председательства США. Он обвинил Южно-Африканскую Республику в расизме по отношению к гражданам-африканерам и отметил, что ЮАР якобы фокусировалась в ходе своего председательства на вопросах изменения климата, разнообразия, инклюзивности и зависимости африканских стран от внешней помощи, игнорируя при этом запросы и мнение США.
СШАЮАРРоссияСветлана ЛукашБольшая двадцаткаМарко Рубио
 
 
