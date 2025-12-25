https://ria.ru/20251225/vostok-2064552864.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих, танк и пять боевых бронированных машин в зоне работы группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:04:00+03:00
2025-12-25T12:04:00+03:00
2025-12-25T12:10:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, днепропетровская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки