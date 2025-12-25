Когда беспрецедентная экономическая изоляция России стала на глазах превращаться в терновый куст, коллективный Запад осенило, что в железобетонные расчеты вкралась досадная ошибка.

Вместо того чтобы превратиться в холодную пустыню, где обернутые в дерюгу голодные жители дерутся за последний труп ежа, Россия не только смогла стабилизировать и развить внутренний рынок, но и с ноги вышла на мировой рынок продовольствия. Как в какой-то момент в ужасе написал австралийский мозговой центр Asia Society в статье "Война еды", "зерновая дипломатия" президента России Владимира Путина продолжит создавать проблемы для Евросоюза, перестраивая глобальные рынки в пользу Москвы".

Подводя итоги 2025-го для российского агропрома, вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил очень важную тенденцию: вне зависимости от капризов климата (а год был в этом смысле сложным) все запланированные показатели стабильно выполняются и перевыполняются, продовольственная безопасность с запасом обеспечивается, при этом всегда есть пространство для роста и дополнительных нервных срывов у наших недругов.

В частности, вице-премьер сообщил, что по итогам года урожай зерна должен составить порядка 137 миллионов тонн в чистом весе, что является одним из лучших результатов в новейшей истории страны. Те, кто планировал рассказывать своим внукам, как героически пережил "гречишную лихорадку", теперь могут выдыхать: сбор гречихи ожидается в объеме не менее миллиона тонн, то есть внутренний рынок полностью обеспечен. Та же история с куриными яйцами, зернобобовыми, и даже неожиданно виноград вырос в производстве минимум на треть.

По оценке Россельхозбанка, Россия буднично совершила "настоящее экономическое чудо": за два десятка лет страна сократила импорт продовольствия в 2,5 раза, и по большинству позиций зависимость уменьшилась до нуля. За это же время экспорт продовольствия из России на мировой рынок увеличился в 30 раз и стал вторым источником дохода страны после нефти и газа.

Выступая в октябре на выставке "Золотая осень", Михаил Мишустин сообщил, что за десять лет отечественный агропром вырос более чем на 50%, а возродившееся "сельское хозяйство стало одной из основ укрепления суверенитета России". Тогда же глава правительства впервые публично отметил важный поворот продовольственной стратегии страны: если раньше перед отраслью АПК стояла задача нарастить объемы выпуска товаров для себя, чтобы сократить импорт и насытить внутренний спрос (то есть сдержать удар и выжить), то сейчас стоит задача совершенно другого масштаба — шаг за шагом завоевывать лидерство на мировом рынке агропродукции.

Возможности для этого есть (к 2030 году объем производства отечественного АПК должен увеличиться минимум на 25%), политическая воля — тоже.

Мы даже еще не вышли из раздевалки на поле, но уже начали забивать: например, американское сельхозагентство USDA никак не может успокоиться от того, что по итогам прошлого года Россия заняла 50% рынка пшеницы Северной Африки, в некоторых странах полностью изгнав западных поставщиков (как Францию из Марокко).

Западные агротрекеры с тревогой фиксируют стабильный рост российского экспорта в ранее немыслимых секторах. В "святые 90-е" мы импортировали 3,5 миллиона тонн мяса и окорочков, а сейчас стабильно экспортируем миллион тонн — и наши возможности растут.

Совершенно очевидно, что у России в этом секторе далекоидущие планы: завоевывать мировой рынок планируется по-крупному и в команде надежных партнеров. В частности, активно развиваются отношения со странами БРИКС и Глобальным Югом.

В начале месяца глава Минсельхоза Оксана Лут обсудила с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом ускорение взаимной динамики на фоне того, что взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Индией за три года выросла вдвое.

Только что закончилась российско-всеафриканская конференция "Форум партнерства Россия — Африка", где представители России обсудили с главами правительств 50 стран континента в том числе вопросы сотрудничества в области поставок продовольствия. С учетом того, что к 2050 году население Африки вырастет до 2,5 миллиарда человек и уже сейчас наблюдается резкий рост спроса на продукты питания, африканские партнеры возлагают на Россию очень большие надежды.

Отдельную головную боль для наших противников вызывают перспективы создания отдельной зерновой биржи БРИКС, которая полностью перекроит все цепочки мировых поставок и систему ценообразования, в результате чего больше всех выиграет Россия.