В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:20:00+03:00
В Киеве, Черниговской и Днепропетровской областях объявили тревогу