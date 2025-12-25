https://ria.ru/20251225/tsentr-2064553872.html
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые... РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 445 военных в зоне действий "Центра"