ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.