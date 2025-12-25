Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 25.12.2025 (обновлено: 12:20 25.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 445 боевиков в зоне действий "Центра"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Грузское, Ивановка, Криворожье, Марьевка, Сергеевка, Удачное, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
