Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может допустить повторения афганского сценария для Штатов в центре Европы из-за поражения Украины, следует из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Автор статьи заключил, что самым оптимальным вариантом развития украинского конфликта для России является постепенное дистанцирование США от Киева и отказ от снабжения последнего вооружением и разведданными, однако такой ход развития событий опасен для Вашингтона.
"Трамп не может допустить повторения афганского сценария в центре Европы, в том числе из-за возможных внутриполитических и репутационных последствий такого шага", - отмечается в тексте статьи ИМЭМО РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Хотя Трамп пытается вывести Америку с передовой линии украинского конфликта, он не может допустить, чтобы этот конфликт закончился поражением Украины. В этой связи открытым остается вопрос, как поведет себя американский президент, если Украина окажется на грани полного поражения", - отмечает автор статьи.