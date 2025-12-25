Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН
07:32 25.12.2025
Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН
Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН
Президент США Дональд Трамп не может допустить повторения афганского сценария для Штатов в центре Европы из-за поражения Украины, следует из статьи в журнале... РИА Новости, 25.12.2025
Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может допустить повторения афганского сценария для Штатов в центре Европы из-за поражения Украины, следует из статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Автор статьи заключил, что самым оптимальным вариантом развития украинского конфликта для России является постепенное дистанцирование США от Киева и отказ от снабжения последнего вооружением и разведданными, однако такой ход развития событий опасен для Вашингтона.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
Вчера, 07:03
"Трамп не может допустить повторения афганского сценария в центре Европы, в том числе из-за возможных внутриполитических и репутационных последствий такого шага", - отмечается в тексте статьи ИМЭМО РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
Трамп пытается уберечь США от более глубокой погруженности в украинский конфликт, однако лидер Штатов осознает, что полное поражение Киева не выгодно его стране.
"Хотя Трамп пытается вывести Америку с передовой линии украинского конфликта, он не может допустить, чтобы этот конфликт закончился поражением Украины. В этой связи открытым остается вопрос, как поведет себя американский президент, если Украина окажется на грани полного поражения", - отмечает автор статьи.
Пока все указывает на сценарий, при котором Вашингтон формально дистанцируется от украинского конфликта, то есть передает его на баланс европейцам, сохраняя контроль за его ходом через ограниченные поставки вооружений и передачу разведданных, объяснили в ИМЭМО РАН.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Европа хочет переложить риск столкновения с Россией на США, отметили в РАН
Вчера, 02:20
 
Украина США Киев Дональд Трамп Российская академия наук
 
 
