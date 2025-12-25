Благовещенский педагог оказался в тайском изоляторе за опоздания на работе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 дек – РИА Новости. Житель Благовещенска, работавший в Таиланде преподавателем английского языка и физкультуры, уволен за опоздания и ждёт депортации в изоляторе без еды и воды, сообщила РИА Новости волонтёр, представитель русской общины в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Как рассказала россиянка, они вместе с родителями искали по тюрьмам в Паттайе другого "потеряшку" и так узнали от охранника в изоляторе о русском Сергее Литвиненко

"Я читаю по-тайски, смотрю, что это Сергей Литвиненко, а мы ищем совершенно другого человека. При этом тюрьм здесь немного, и поэтому для того, чтобы узнать, сидел ли он там, я говорю, а могу я с ним поговорить? Он говорит, да, вы можете, если вы купите ему еды, потому что он очень голодный. И я пошла в магазин, купила еды на 200 бат, это примерно 500 рублей. И он меня запустил туда. Мне принес записку, которую я читала в то время, когда мы с ним разговаривали. И он рассказал мне только до того момента, как его в Бангкоке арестовали", - рассказала собеседница агентству.

Как уточнила Шерстобоева, Литвиненко работал в тайской школе учителем английского языка и физкультуры, "и он нарушал дисциплину, как он сказал, пару раз".

"Сколько там было на самом деле, мы не знаем. Его уволили и аннулируется его рабочая виза. И он в ту же секунду становится нелегалом на территории страны. Для того, чтобы ему стать "легалом", ему нужно доехать до границы.. Он ехал в Бангкок, в аэропорт, очевидно, для того, чтобы совершить бордерран, например, во Вьетнам … Он попадает в участок, все, дальше уже обратной дороги нет. И потом вот сидит в СИЗО и ждет депортации. И интересно устроены тюрьмы все-таки в Таиланде . То есть человек там сидит, и там не предусмотрено питание вообще. И вода не предусмотрена. Следственный изолятор. В тюрьмах кормят, в тюрьмах дают одежду, а в следственном изоляторе нет", - рассказала россиянка.

Благовещенец также сообщил Шерстобоевой свои персональные данные и просил найти его отца, чтобы он помог ему выбраться из Таиланда. Она, в свою очередь, передала информацию в консульство страны. Но, по её словам, "консульство никаким образом не вмешивается в трудовые отношения работника, это вообще не в их компетенции". Отец Литвиненко уже написал в консульство.

"И отец, и брат, они сразу подключились, потому что ситуация такая, да, необычная, нестандартная. И брат сказал, что... Я ему сразу выслала эту записку. Брат сказал, что да, мы узнаем этот почерк. Это почерк моего брата. Это он", - добавила волонтёр.

Далее, из СИЗО, в котором находится Литвиненко, его отвезут в Бангкок, в депортационный центр - International Detention Center, где, по словам россиянки, "условия адские".

В представительстве МИД РФ в Благовещенска РИА Новости сообщили, что им информация о Сергее Литвиненко не поступала.

"По официальным каналам нам подобная информация о благовещенце в Таиланде не поступала. Все, что происходит за рубежом, это уже попадает под деятельность наших генеральных консульств, посольств. Конечно, если обращаются родственники, мы уже, конечно, проводим всю работу", - рассказал собеседник агентству.

По законам Таиланда при расторжении контракта с иностранным работником работодатель обязан сообщить об этом в органы министерства труда, где аннулируется разрешение на работу, ранее выданное иностранцу, и в иммиграционную полицию, так как прекращение действия разрешения на работу означает и аннуляцию долгосрочной таиландской визы, которая выдавалась на основании разрешения на работу на срок его действия. При этом обычно иностранному гражданину ставят в паспорт штамп о том, что он обязан в семидневный срок покинуть Таиланд.