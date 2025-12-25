https://ria.ru/20251225/tadzhikistan-2064511575.html
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана - РИА Новости, 25.12.2025
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
Таджикские пограничники уничтожили в вооруженном столкновении в приграничном районе Хатлонской области трех террористов из Афганистана, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T09:39:00+03:00
2025-12-25T09:39:00+03:00
2025-12-25T19:30:00+03:00
в мире
афганистан
хатлонская область
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064557326_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_6c9f70348479142f7ee2ca9e3797112b.jpg
https://ria.ru/20251216/afganistan-2062258122.html
афганистан
хатлонская область
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064557326_156:0:2655:1874_1920x0_80_0_0_e3243a69ec55f9c93877e8b01faf97a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, хатлонская область, таджикистан
В мире, Афганистан, Хатлонская область, Таджикистан
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
Трех террористов из Афганистана уничтожили на границе с Таджикистаном
ДУШАНБЕ, 25 дек — РИА Новости.
Таджикские пограничники уничтожили в вооруженном столкновении в приграничном районе Хатлонской области трех террористов из Афганистана, сообщил
пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
"Три вооруженных террориста из Афганистана
были уничтожены в ходе боестолкновения с таджикскими пограничниками в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области
, погибли два пограничника", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что террористы проникли на территорию Таджикистана
рано утром 24 декабря, вскоре их обнаружили пограничники. Боевики отказались сдаться и открыли огонь.
На месте происшествия изъяли три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, десять ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатку и другие боеприпасы.
По данным ГНКБ, террористы намеревались напасть на один из постов погранвойск Таджикистана. Это уже третий подобный случай на границе с Афганистаном за последний месяц, когда гибли мирные жители и военнослужащие, добавили в ведомстве.