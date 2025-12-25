В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана

На месте происшествия изъяли три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, десять ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатку и другие боеприпасы.

По данным ГНКБ, террористы намеревались напасть на один из постов погранвойск Таджикистана. Это уже третий подобный случай на границе с Афганистаном за последний месяц, когда гибли мирные жители и военнослужащие, добавили в ведомстве.