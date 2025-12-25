Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
09:39 25.12.2025 (обновлено: 19:30 25.12.2025)
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана - РИА Новости, 25.12.2025
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана
Таджикские пограничники уничтожили в вооруженном столкновении в приграничном районе Хатлонской области трех террористов из Афганистана, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 25.12.2025
В Таджикистане на границе уничтожили вооруженных террористов из Афганистана

Пограничники на таджикско-афганской границе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 дек — РИА Новости. Таджикские пограничники уничтожили в вооруженном столкновении в приграничном районе Хатлонской области трех террористов из Афганистана, сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
"Три вооруженных террориста из Афганистана были уничтожены в ходе боестолкновения с таджикскими пограничниками в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, погибли два пограничника", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что террористы проникли на территорию Таджикистана рано утром 24 декабря, вскоре их обнаружили пограничники. Боевики отказались сдаться и открыли огонь.
На месте происшествия изъяли три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, десять ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатку и другие боеприпасы.
По данным ГНКБ, террористы намеревались напасть на один из постов погранвойск Таджикистана. Это уже третий подобный случай на границе с Афганистаном за последний месяц, когда гибли мирные жители и военнослужащие, добавили в ведомстве.
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией
16 декабря, 01:04
