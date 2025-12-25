https://ria.ru/20251225/svo-2064556216.html
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино - РИА Новости, 25.12.2025
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
Российские военные предотвратили попытку прорыва украинских боевиков в районе Гришино в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2025
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ на юго-востоке Гришино в ДНР