Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.12.2025 (обновлено: 13:12 25.12.2025)
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
Российские военные предотвратили попытку прорыва украинских боевиков в районе Гришино в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2025
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино

ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ на юго-востоке Гришино в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку прорыва украинских боевиков в районе Гришино в ДНР, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населенного пункта Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции", — говорится в сводке.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Украинский пленный рассказал, как месяц сидел в подвале дома в Димитрове
23 декабря, 09:10
Подразделения группировки "Центр" продолжают уничтожение украинских войск, окруженных в Димитрове, отметили в ведомстве.
Они также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Грузское, Ивановка, Криворожье, Марьевка, Сергеевка, Удачное и Шевченко в ДНР и Новопавловка в Днепропетровской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 американского производства, три ББМ, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
