Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге - РИА Новости, 25.12.2025
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге
Суд рассмотрит дело директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова о пропаганде ЛГБТ* 22 января
2025-12-25T19:32:00+03:00
2025-12-25T19:32:00+03:00
2025-12-25T19:32:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит дело директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова о пропаганде ЛГБТ* 22 января, следует из материалов в электронной карточке дела на сайте Выборгского районного суда.
"Привлекаемое лицо - Рим Хазибеков, часть 3 статьи 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения - ред.) КоАП РФ", - говорится в карточке дела.
Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом к возбуждению дела об административном нарушении послужила публикация в Instagram** в аккаунте, принадлежащем Хазибекову. "В посте, согласно экспертному заключению, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Хазибеков с содержанием административного протокола не был согласен.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
** принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская