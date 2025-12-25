Рейтинг@Mail.ru
19:32 25.12.2025
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге
россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит дело директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова о пропаганде ЛГБТ* 22 января, следует из материалов в электронной карточке дела на сайте Выборгского районного суда.
"Привлекаемое лицо - Рим Хазибеков, часть 3 статьи 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения - ред.) КоАП РФ", - говорится в карточке дела.
Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом к возбуждению дела об административном нарушении послужила публикация в Instagram** в аккаунте, принадлежащем Хазибекову. "В посте, согласно экспертному заключению, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Хазибеков с содержанием административного протокола не был согласен.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
** принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
