В Тверской области арестовали ревнивого бойца ММА за избиение девушки
15:34 25.12.2025
В Тверской области арестовали ревнивого бойца ММА за избиение девушки
В Тверской области арестовали ревнивого бойца ММА за избиение девушки
Суд в Тверской области арестовал 25-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей 20-летней девушки, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), республика дагестан, тверская область
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан, Тверская область
В Тверской области арестовали ревнивого бойца ММА за избиение девушки

Суд в Тверской области арестовал ревнивого бойца ММА за избиение девушки

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал 25-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей 20-летней девушки, сообщила прокуратура региона.
УМВД России по Тверской области сообщало, что расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Дагестана, добиваясь ареста мужчины по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Установлено, что он нанес побои 20-летней девушке 19 декабря, когда находился у нее дома, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан позднее в Московской области. "МК в Твери" уточняло, что мужчина является бойцом ММА.
"С учетом позиции прокуратуры Калининского района суд заключил под стражу 25-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в деревне Батино по месту жительства девушки, причиной конфликта стала ревность.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
21 декабря, 21:43
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
