В Тверской области арестовали ревнивого бойца ММА за избиение девушки

РЯЗАНЬ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Тверской области арестовал 25-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей 20-летней девушки, сообщила прокуратура региона.
УМВД России по Тверской области сообщало, что расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Дагестана, добиваясь ареста мужчины по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Установлено, что он нанес побои 20-летней девушке 19 декабря, когда находился у нее дома, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан позднее в Московской области. "МК в Твери" уточняло, что мужчина является бойцом ММА.
"С учетом позиции прокуратуры Калининского района суд заключил под стражу 25-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в деревне Батино по месту жительства девушки, причиной конфликта стала ревность.
