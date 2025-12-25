Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Север" продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку дрона и артиллерийский обстрел, сообщили в Экипаж танка Т-72Б3М из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Север" продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку дрона и артиллерийский обстрел, сообщили в Минобороны

« "В ходе ведения боя танк был атакован FPV-дроном и подвергся воздействию артиллерии противника. Несмотря на это, экипаж танка продолжил вести огонь, продемонстрировав высокую устойчивость к воздействию вражеских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что танкисты группировки "Север" оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, уничтожают боевую технику и живую силу противника.

"С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все, что нужно, доставляют оперативно и в срок", — добавили в Минобороны.