Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Экипаж танка Т-72Б3М из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Север" продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку дрона и артиллерийский обстрел, сообщили в Минобороны
"В ходе ведения боя танк был атакован FPV-дроном и подвергся воздействию артиллерии противника. Несмотря на это, экипаж танка продолжил вести огонь, продемонстрировав высокую устойчивость к воздействию вражеских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в военном ведомстве.
Там отметили, что танкисты группировки "Север" оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, уничтожают боевую технику и живую силу противника.
"С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все, что нужно, доставляют оперативно и в срок", — добавили в Минобороны.
По данным ведомства, за предыдущие сутки группировка "Север" в Сумской области нанесла поражение трем бригадам ВСУ, бригадам теробороны и Нацгвардии Украины, а также двум отрядам погранслужбы, а на Харьковском направлении — четырем бригадам ВСУ. Противник потерял за сутки около 175 человек, три боевые бронемашины и девять автомобилей.