Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.12.2025
Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи
Экипаж танка Т-72Б3М из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Север" продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку дрона и... РИА Новости, 25.12.2025
Экипаж танка Т-72Б3М, несмотря на атаку дрона и воздействие артиллерии, продолжил выполнение боевой задачи
Экипаж танка Т-72Б3М, несмотря на атаку дрона и воздействие артиллерии, продолжил выполнение боевой задачи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экипаж танка Т-72Б3М, несмотря на атаку дрона и воздействие артиллерии, продолжил выполнение боевой задачи
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Север" продолжил выполнение боевой задачи, несмотря на атаку дрона и артиллерийский обстрел, сообщили в Минобороны.
"В ходе ведения боя танк был атакован FPV-дроном и подвергся воздействию артиллерии противника. Несмотря на это, экипаж танка продолжил вести огонь, продемонстрировав высокую устойчивость к воздействию вражеских беспилотных летательных аппаратов", — сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что танкисты группировки "Север" оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, уничтожают боевую технику и живую силу противника.
"С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все, что нужно, доставляют оперативно и в срок", — добавили в Минобороны.
По данным ведомства, за предыдущие сутки группировка "Север" в Сумской области нанесла поражение трем бригадам ВСУ, бригадам теробороны и Нацгвардии Украины, а также двум отрядам погранслужбы, а на Харьковском направлении — четырем бригадам ВСУ. Противник потерял за сутки около 175 человек, три боевые бронемашины и девять автомобилей.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Боец рассказал, как беспилотники срывают попытки ротации ВСУ под Гуляйполем
24 декабря, 09:23
24 декабря, 09:23
 
