В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские учёные с помощью эксперимента "Солнце-Терагерц" планируют впервые в мире изучить излучение Солнца в терагерцовом диапазоне и, возможно, понять, в каком слое атмосферы звезды происходит зарождение вспышек, сообщил РИА Новости руководитель этого эксперимента, заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей им. академика С.Н. Вернова Физического института РАН имени П.Н. Лебедева (ФИАН) Владимир Махмутов.

"Частоты, на которых будет работать аппаратура, позволяют проникнуть в атмосферу Солнца на достаточно большую глубину - примерно 300-1000 километров от поверхности фотосферы, и наблюдать за возможным зарождением вспышки там", - сказал Махмутов.

Он уточнил, что наблюдать Солнце в этом диапазоне с поверхности Земли невозможно, потому что молекулы воды, кислорода, азота и углерода хорошо поглощают излучение таких частот.

Кроме того, по словам Махмутова, длинноволновые телескопы наблюдают за короной Солнца и могут рассмотреть процессы, происходящие в хромосфере звезды. Те приборы, которые способны регистрировать излучение ближе к фотосфере (самому глубокому слою атмосферы) Солнца, во время вспышек наблюдают за частицами, которые уже ускорились и генерируют вторичное излучение.

"Если мы покажем, что терагерцовое излучение возникло раньше, чем появился, допустим, рентген, мы можем сказать, что первоначальное энерговыделение произошло в нижней хромосфере. То есть, грубо говоря, понять, в каком слое Солнца зарождается вспышка", - добавил руководитель эксперимента.

По его словам, сейчас существуют семь моделей для описания природы возникающего на Солнце излучения. Данные, которые будут получены в ходе эксперимента "Солнце-Терагерц", позволят понять, какая же из них ближе к истине.

Более того, это даст возможность в какой-то степени прогнозировать вспышки за счёт знания, какое время проходит с момента появления терагерцового излучения до возникновения различных электромагнитных волн и появления ускоренных вспышечных частиц.

Предполагается, что аппаратура эксперимента будет доставлена на Международную космическую станцию одним из грузовых кораблей "Прогресс МС", после чего космонавты установят её на платформе снаружи российского сегмента станции.