Рейтинг@Mail.ru
В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:25 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/solntse-2064489666.html
В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки
В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки - РИА Новости, 25.12.2025
В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки
Российские учёные с помощью эксперимента "Солнце-Терагерц" планируют впервые в мире изучить излучение Солнца в терагерцовом диапазоне и, возможно, понять, в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T03:25:00+03:00
2025-12-25T03:25:00+03:00
наука
россия
земля
российская академия наук
физический институт ран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054230413_54:0:1736:946_1920x0_80_0_0_1ca17ba39e1ffd3b63bb732303753f8c.jpg
https://ria.ru/20251224/solntse-2064215235.html
https://ria.ru/20251212/solntse-2061700233.html
https://ria.ru/20251208/solntse-2060516408.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054230413_273:0:1534:946_1920x0_80_0_0_a504d19788aa405c5da7585b4c95deca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, российская академия наук, физический институт ран
Наука, Россия, Земля, Российская академия наук, Физический институт РАН
В России хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором зарождаются вспышки

РИА Новости: в РФ хотят найти слой атмосферы Солнца, в котором рождаются вспышки

© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) | Перейти в медиабанкВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в медиабанк
Вспышка на солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские учёные с помощью эксперимента "Солнце-Терагерц" планируют впервые в мире изучить излучение Солнца в терагерцовом диапазоне и, возможно, понять, в каком слое атмосферы звезды происходит зарождение вспышек, сообщил РИА Новости руководитель этого эксперимента, заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей им. академика С.Н. Вернова Физического института РАН имени П.Н. Лебедева (ФИАН) Владимир Махмутов.
"Частоты, на которых будет работать аппаратура, позволяют проникнуть в атмосферу Солнца на достаточно большую глубину - примерно 300-1000 километров от поверхности фотосферы, и наблюдать за возможным зарождением вспышки там", - сказал Махмутов.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Ученый рассказал о сильных вспышках на Солнце в 2025 году
24 декабря, 02:34
Он уточнил, что наблюдать Солнце в этом диапазоне с поверхности Земли невозможно, потому что молекулы воды, кислорода, азота и углерода хорошо поглощают излучение таких частот.
Кроме того, по словам Махмутова, длинноволновые телескопы наблюдают за короной Солнца и могут рассмотреть процессы, происходящие в хромосфере звезды. Те приборы, которые способны регистрировать излучение ближе к фотосфере (самому глубокому слою атмосферы) Солнца, во время вспышек наблюдают за частицами, которые уже ускорились и генерируют вторичное излучение.
"Если мы покажем, что терагерцовое излучение возникло раньше, чем появился, допустим, рентген, мы можем сказать, что первоначальное энерговыделение произошло в нижней хромосфере. То есть, грубо говоря, понять, в каком слое Солнца зарождается вспышка", - добавил руководитель эксперимента.
Протуберанец оторвался от Солнца. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
От Солнца оторвался крупный протуберанец
12 декабря, 16:25
По его словам, сейчас существуют семь моделей для описания природы возникающего на Солнце излучения. Данные, которые будут получены в ходе эксперимента "Солнце-Терагерц", позволят понять, какая же из них ближе к истине.
Более того, это даст возможность в какой-то степени прогнозировать вспышки за счёт знания, какое время проходит с момента появления терагерцового излучения до возникновения различных электромагнитных волн и появления ускоренных вспышечных частиц.
Предполагается, что аппаратура эксперимента будет доставлена на Международную космическую станцию одним из грузовых кораблей "Прогресс МС", после чего космонавты установят её на платформе снаружи российского сегмента станции.
Прибор имеет восемь каналов, которые регистрируют излучение Солнца в диапазоне от 0,4 до 12 терагерц (1 терагерц равен 10 в 12 степени колебаний в секунду). Такое количество каналов необходимо, чтобы определить спектр излучения и понять, какие магнитные поля и концентрация заряженных частиц наблюдаются в месте зарождения вспышки.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
8 декабря, 11:13
 
НаукаРоссияЗемляРоссийская академия наукФизический институт РАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала