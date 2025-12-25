Рейтинг@Mail.ru
09:05 25.12.2025
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
Российская ракета "Союз-2.1б" в ходе последнего в 2025 году пуска запустит на орбиту 52 космических аппарата с космодрома Восточный, сообщил в четверг... РИА Новости, 25.12.2025
земля, роскосмос, мгту имени баумана, московский авиационный институт
Земля, Роскосмос, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская ракета "Союз-2.1б" в ходе последнего в 2025 году пуска запустит на орбиту 52 космических аппарата с космодрома Восточный, сообщил в четверг "Роскосмос",
"Пятьдесят два аппарата полетят на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что этот пуск станет финальным в 2025 году. На орбиту будут запущены аппараты "Аист-2Т" №1 и №2, предназначенные для стереометрической съемки Земли. Также, как сообщалось ранее, ракета запустит несколько студенческих спутников, изготовленных в том числе представителями МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ.
Пуск ожидается в конце этой недели.
Отделение от разгонного блока Фрегат спутников Ионосфера-М - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ракета "Союз" вывела спутники "Ионосфера-М" на орбиту
25 июля, 10:16
 
ЗемляРоскосмосМГТУ имени БауманаМосковский авиационный институт
 
 
