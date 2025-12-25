https://ria.ru/20251225/sojuz-21b-2064507147.html
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный - РИА Новости, 25.12.2025
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
Российская ракета "Союз-2.1б" в ходе последнего в 2025 году пуска запустит на орбиту 52 космических аппарата с космодрома Восточный, сообщил в четверг... РИА Новости, 25.12.2025
земля
